Continuiamo a dare voce alla Terra. Il 2016 scriviamolo insieme

Che siano positivi o negativi, i fatti vanno raccontati. Il nostro sforzo è quello di dare voce alla Terra e al suo respiro silenzioso, come avrebbe detto Rachel Carson. Quando viene custodita o quando viene maltrattata, ci prendiamo cura di raccontare il suo stato di salute perché è l’unica casa che abbiamo, il luogo che ci ha unito e ci tiene uniti. Donne e uomini in armonia con se stessi e con la natura. In questo video abbiamo raccolto le notizie più importanti del 2015, le storie che ci hanno emozionato e commosso, esaltato e turbato.