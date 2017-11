Il 4 ottobre è la Giornata mondiale degli animali

Il polpo imitatore (Thaumoctopus mimicus) è in grado di imitare aspetto e movenze di oltre quindici differenti animali tra cui serpenti di mare, pesci leone e meduse. La sterna codalunga (Sterna paradisaea), piccolo uccello che non pesa più di cento grammi, percorre ogni anno circa settantamila chilometri, dall'Artico all'Antartico, volando in media 300/500 chilometri al giorno. L’axololt (Ambystoma mexicanum), anfibio originario del Messico Centrale, ha dei superpoteri, riesce infatti a rigenerare arti mutilati, polmoni e midollo spinale danneggiati e perfino parti del cervello. L'ornitorinco (Ornithorhynchus anatinus) è in assoluto tra gli animali più strani del mondo, questo bizzarro mammifero depone le uova ma allatta i cuccioli, è velenoso e sembra l’incrocio tra un’anatra e un castoro.