Il 6 aprile è la Giornata mondiale dello sport

Lo sport ha un potere straordinario, insegna la disciplina, la lealtà e porta a contatto culture diverse che attraverso la sfida agonistica imparano a conoscersi e a rispettarsi. Il motivo è forse da ricercarsi nel fatto che lo sport riesce a sublimare quel desiderio di conflitto e di sfida insiti nell’animo umano, ma regolamentandoli e circoscrivendoli in una leale disputa sportiva. La Giornata mondiale dello sport per lo sviluppo e la pace è stata proclamata il 23 agosto 2013 dall’assemblea generale delle Nazioni Unite e viene celebrata ogni anno il 6 aprile, la data di apertura dei Giochi Olimpici moderni ad Atene nel 1896. «Lo sport è diventato un linguaggio universale, un denominatore comune capace di abbattere muri e barriere ed è anche un forte strumento per il progresso e lo sviluppo», ha affermato il segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon. L’obiettivo della giornata è quello attribuire allo sport il giusto valore, riconoscendo l’impatto positivo che può avere nella promozione dei diritti umani e dello sviluppo economico e sociale, favorendo un clima di tolleranza e comprensione. I valori intrinseci dello sport, quali il lavoro di squadra, la lealtà, la disciplina, il rispetto per l'avversario e per le regole del gioco possono essere “sfruttati” per trasporre tali insegnamenti nella vita quotidiana, promuovendo la coesione sociale e la convivenza pacifica. Le Nazioni Unite invitano pertanto gli stati, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni sportive, la società civile e tutti gli altri soggetti interessati, a cooperare, sensibilizzare il pubblico e osservare la Giornata mondiale dello sport per lo sviluppo e la pace.