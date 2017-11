Il 7 aprile è la Giornata mondiale della salute

“L’uomo è ciò che mangia” sosteneva il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach in tempi non sospetti, prima di ogm e fast food, evidenziando la necessità di una corretta alimentazione per garantire una buona salute psicofisica. Il 7 aprile si celebra la Giornata mondiale della salute, istituita nel 1950 dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l’agenzia specializzata dell'Onu per la salute. La data scelta per la celebrazione coincide con la data della fondazione dell’Oms, avvenuta il 7 aprile 1948. L’edizione del 2015 è dedicata alla sicurezza alimentare, food safety, ovvero al cibo pulito e sano che non causa rischio di salute a chi lo consuma, lo slogan della giornata è “Dal campo alla tavola, rendiamo il cibo sicuro”. Le malattie e i disturbi di origine alimentare rappresentano minacce globali e provocano circa due milioni di decessi all'anno. Batteri nocivi, virus, parassiti o sostanze chimiche minacciano la nostra salute attraverso l’alimentazione, favoriti dall’aumento della circolazione degli alimenti che rende prioritaria l'esigenza di rafforzare i sistemi transfrontalieri di sicurezza alimentare.