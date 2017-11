Il diario di Leo Hickman: una vita ridotta all’osso

È il caffè equosolidale meglio di quello biologico? Si può davvero pulire i sanitari con aceto e succo di limone? Questi erano i dilemmi di fronte a Leo Hickman e di sua moglie, Jane, da poco mamma, quando ha cominciato a condurre una vita più etica per alcuni mesi. Nel puro spirito giornalistico d’inchiesta, Leo Hickman si chiede: quale inchiesta più approfondita si può fare, meglio che su se stessi? Così, da curatore della rubrica sul lifestyle ecologico su The Guardian, decide di mettere alla prova sé e la sua famiglia in un esperimento di vita vissuta in modo ecologicamente, politicamente, moralmente e naturalmente corretto. Faticosa. Interessante. Prima o poi nella vita può anche arrivare il momento della svolta esistenziale. A Leo Hickman, gliela suggerisce il suo editore. Un compito arduo anzichenò: verificare se una vita vissuta in modo ecocompatibile sia un progetto realmente attuabile o un ideale impossibile. Nel 2004, così, decide di accettare la sfida di vivere un anno intero in modo eco ed etico e raccontarlo in un'apposita rubrica del quotidiano. Leo Hickman, 35 anni, inglese, punto di riferimento del giornalismo ecologista, editorialista di The Guardian, è conosciuto anche in Italia per i suoi articoli pubblicati su Internazionale. Prima di cominciare, Leo decide di ascoltare i consigli di tre esperti della vita etica: Mike Childs, direttore per il Regno Unito delle campagne di Friends of the Earth; Renée Elliott, consigliera della Soil Association e fondatrice della catena di negozi Planet Organic di Londra, e Hannah Berry, dipendente del bimestrale britannico Ethical Consumer. I tre vengono nel primo capitolo invitati a passare una serata a casa sua e rovistano dappertutto - dal frigo, al bagno, allo stipo dei detersivi, passando per armadio e giardinetto - per consentire loro di conoscere ogni minimo particolare della vita quotidiana in una casa alquanto tipica, con marito, moglie e bambina piccola.