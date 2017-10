Il dramma dei rohingya, il popolo fantasma è sempre più alla deriva

Il dramma delle persone costrette o spinte ad abbandonare la loro terra per sopravvivere, per avere un futuro e sperare in una vita migliore non riguarda solo il mar Mediterraneo. Dall’altra parte del mondo, esiste un popolo che si chiama rohingya, ufficialmente riconosciuto dalle Nazioni Unite come il più perseguitato e rifiutato al mondo. I rohingya vivono nello stato del Rakhine, in Birmania (Myanmar), ma qui nessuno li vuole. Non vengono riconosciuti dalla giunta militare al potere e vengono malvisti, per non dire perseguitati, dal resto della popolazione locale, a maggioranza buddista. Il viaggio della speranza nelle acque del Bengala Una condizione che spinge migliaia di persone appartenenti a questa etnia a buttarsi su barconi fatiscenti, guidati da trafficanti di esseri umani per abbandonare la Birmania e raggiungere le coste della Thailandia, della Malesia, dell’Indonesia. Secondo l’organizzazione non governativa Arkan Project (Arkan è il nome tradizionale delle terre dove vivono i rohingya) sarebbero ottomila le persone alla deriva nelle acque del golfo del Bengala o del mare delle Andamane. Le autorità della Malesia hanno denunciato l’arrivo di 1.018 migranti, sia rohingya che bengalesi, negli ultimi giorni, mentre altri mille sarebbero sbarcati tra domenica e lunedì sulle coste settentrionali dell’isola di Sumatra, in Indonesia.