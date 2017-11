Il governo approva il decreto per fermare il #legnoillegale

Un’altra vittoria per Greenpeace. A poche ore dal lancio della campagna online #legnoillegale che chiedeva al governo italiano di adottare il decreto per rendere effettivo anche nel nostro paese il regolamento europeo del legno (Eutr), il ministro delle Politiche agricole e forestali Maurizio Martina ha annunciato che nel consiglio dei ministri di venerdì 16 maggio è stato approvato lo schema di decreto con cui verrà attuata la disciplina europea sul divieto di importazione di legno tagliato illegalmente. L’organizzazione ambientalista, dopo due anni di indagini, aveva fatto partire giovedì una campagna in cui sosteneva che il legno tagliato illegalmente in Amazzonia finisce anche negli Stati Uniti, in Israele e in Europa attraverso stratagemmi in grado di violare i sistemi di controllo facendo passare per certificato legname illegale. In particolare, Greenpeace segnala la presenza di legni pregiati provenienti dall’Amazzonia brasiliana in infrastrutture ed edifici pubblici come il ponte di Brooklyn a New York, la biblioteca nazionale di Parigi e il Politecnico di Torino. Il legno illegale, oltre a distruggere un angolo vitale per la Terra, è fonte anche di sfruttamento, violenza e conflitti sociali.

@maumartina Bene l'impegno. Ma ogni giorno che passa senza norma entra #legnoillegale che rende complice l'Italia.Quanto aspetteremo ancora? — Greenpeace Italia (@Greenpeace_ITA) 15 Maggio 2014

Detto-fatto. Il cdm ha approvato il decreto per l'attuazione della disciplina europea sul #legnoillegale @Greenpeace_ITA #laSvoltabuona — maurizio martina (@maumartina) 16 Maggio 2014