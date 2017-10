La sostenibilità protagonista di Piazza Affari

Le aziende verdi sono state protagoniste della Borsa italiana nel 2013. Le cosiddette “Ipo” (Initial public offering), cioè le nuove aziende sbarcate a Piazza Affari, sono state diciotto e di queste ben sei erano società Green. La raccolta complessiva del settore ha raggiunto i 58 milioni di euro. Efficienza energetica, agribusiness e green finance i nuovi settori sul listino italiano. Finanziamento all’innovazione, strategie di crescita e sviluppo all’estero le principali motivazioni dei collocamenti. Il numero complessivo delle società sostenibili di Piazza Affari raggiunge così quota 21, per una capitalizzazione complessiva superiore a 1,2 miliardi di euro. L’indice VedoGreen, che raccoglie e monitora le società green italiane quotate con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 300 milioni, ha segnato nel 2013 una performance positiva pari al 24 per cento. I dati emergono dall’Osservatorio VedoGreen, la società del gruppo IR Top specializzata nella finanza per le aziende green quotate e private.