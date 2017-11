Il lori lento odia il solletico (e la cattività)

Probabilmente negli ultimi tempi vi sarà capitato di vedere dei video che stanno riscuotendo grande successo sui social network. Ritraggono dei piccoli e buffi animali dai grandi occhioni teneri e dalle mani antropomorfe. Sono i lori lenti, piccoli primati notturni appartenenti al genere Nycticebus originari del Sud-est Asiatico. Questi animali suscitano un immediato moto di tenerezza, proprio per questo è in costante aumento la richiesta di lori lenti come animali domestici, nonostante siano protetti dalla Convenzione Cites che regolamenta il traffico internazionale di specie protette. Tutti i lori lenti esistenti sono classificati come vulnerabili o minacciati nella Lista Rossa dell’Iucn. Strappare un animale selvatico dal suo habitat e segregarlo in casa è una tortura, tra le peggiori, ma non è tutto. Questi teneri animaletti nascondono infatti un “segreto”, sono l’unico primate esistente velenoso. Il veleno del lori lento può causare la morte in piccoli mammiferi e lo shock anafilattico e la morte negli esseri umani.