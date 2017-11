Il Malato immaginario arriva a Como

L’attenzione di Ricola e di LifeGate per la cultura si traduce in una nuova presenza al Teatro Sociale di Como: dopo l’evento di apertura per le celebrazioni dei 200 anni del Teatro con i Carmina Burana, seguito dall’opera Otello e, durante il giorno di San Valentino, del concerto della Treves Blues Band, è la volta di un grande classico, Il Malato immaginario. Dopo oltre 170 recite nei maggiori teatri italiani arriva il grande capolavoro di Molière interpretato da Paolo Bonacelli, Patrizia Milani e Carlo Simoni e diretto da Marco Bernardi, per lo Stabile di Bolzano. Ultima tra le commedie scritte del grande drammaturgo del teatro francese, Il Malato immaginario rivela una straordinaria ricchezza: è una farsa all’antica, colma di eccellenti spunti comici da cui trapela allo stesso tempo la visione del mondo disillusa e disincantata di un Molière che aveva smarrito, al termine della sua esistenza, la fiducia in se stesso e nei suoi simili. Per apprezzare ulteriormente la genialità del messaggio di Molière, Ricola ha pensato di omaggiare tutti gli amanti del teatro presenti alla serata con una selezione delle sue caramelle.