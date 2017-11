Il muro che blocca il centro di Milano

E quanto sia importante il collegamento degli habitat per la sopravvivenza di molte specie animali e vegetali. La responsabile è la frammentazione del territorio, ovvero la presenza di manufatti grandi e piccoli che bloccano o cancellano del tutto quelli definiti come corridoi ecologici. Passaggi naturali che aiutano dai grandi mammiferi ai piccoli insetti alle specie vegetali a spostarsi, nascondersi, alimentarsi.



"La frammentazione dello spazio vitale naturale e la separazione delle popolazioni può generare un impoverimento genetico e addirittura l'estinzione di alcune specie", ha affermato Mauro Belardi, responsabile Alpi del WWF.



Un esempio? Una diga. Con la sua imponenza blocca ai pesci d'acqua dolce la possibilità di risalire un fiume per andare a riprodursi. Le soluzioni? Ne esistono: dai ponti verdi sopra strade ed autostrade, a dei veri e propri impianti di risalita per i pesci.



Esistono poi gli esempi virtuosi, quelli da seguire. Al Parco delle Groane ad esempio sono state ripristinate pozze d'acqua, creati corridoi per la migrazione degli anfibi e della piccola fauna e sistemati dei nidi artificiali. Un progetto che aiuterà a salvaguardare 12 specie di uccelli, 7 di anfibi, 8 di rettili.



Così a Milano è andata in scena l'"iniziativa Continuum ecologico", dove un gruppo di giovani attori, guidati dalla regista teatrale Federica Santambrogio, hanno intrattenuto i passanti con una rappresentazione teatrale di strada, cercando di rendere con suoni e immagini, il concetto di frammentazione degli habitat alpini. Ostacoli inattesi, che han colpito i passanti, così come colpiscono ogni giorno gli animali.