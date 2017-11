Il primo lupo avvistato in Repubblica Ceca dopo 100 anni

Una fotocamera nascosta ha scattato un’immagine di un lupo attraversare a passo spedito un’area di bosco con pochi alberi. Niente di particolare se non fosse che la fotocamera in questione si trova vicino alla città di Doksy, in Repubblica Ceca, e che è la prima volta che in quelle zone viene avvistato un lupo in cent’anni.

Ancora incerta l'origine del lupo

L'importanza ecosistemica dei lupi