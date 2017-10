Il primo Nelson Mandela day, senza di lui

Ogni anno, il 18 luglio è il Nelson Mandela day, la giornata internazionale indetta nel 2009 dalle Nazioni Unite per ricordare e prendere ispirazione da uno degli uomini più influenti di sempre, scomparso il 5 dicembre 2013. Nelson Mandela nacque il 18 luglio 1918 e per lungo tempo ha dedicato la sua vita agli altri, cercando di migliorarla. Ha contribuito in modo determinante a porre fine in modo pacifico alla segregazione razziale (apartheid) dei neri in Sudafrica e nel 1994 è diventato il primo presidente del paese democraticamente eletto. La prima celebrazione del 18 luglio si è tenuta nel 2009 a New York con un grande concerto. Da quel momento in poi, le Nazioni Unite lo hanno scelto come giorno ufficiale per esaltare la grandezza di Mandela, il suo contribuito alla libertà e alla pace nel mondo, con una risoluzione votata dall’Assemblea generale nel novembre dello stesso anno.

Quello che conta nella vita non è il semplice fatto che abbiamo vissuto. È il modo in cui abbiamo fatto la differenza nella vita degli altri a determinare il significato della vita che conduciamo. (Nelson Mandela)