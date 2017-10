Il riscaldamento globale si vede su Google Earth

Quanto è aumentata la temperatura nella tua regione? Il riscaldamento globale ha modificato il clima del tuo paese? La risposta a queste domande oggi è facilissima da trovare. Basta scaricare un piccolo plug in che si chiama Crutem4 per Google Earth realizzato dalla Climate research unit dell’università dell’East Anglia (Uea Cru). Questo contiene i dati di seimila stazioni meteorologiche raccolti a partire dal 1850 e consultabili grazie a ventimila grafici distribuiti sulla Terra. Basta girare il mondo con il mouse per scoprire com’è cambiato il clima in un luogo preciso. Ad esempio, volete sapere di quanto è aumentata la temperatura a Sochi, in Russia, dove si tengono le Olimpiadi invernali? Basta cliccare sul quadratino colorato e un grafico ci dice che è rimasta stabile dal 1900 al 1990, per poi salire di quasi un grado negli ultimi 25 anni. Lo scopo del team di ricercatori è cercare di rendere i dati sul cambiamento climatico il più accessibili e trasparenti possibile. L’idea non è nuova – uno strumento simile è stato creato anche dalla Nasa – ma di sicuro è quello più facile e divertente da usare.