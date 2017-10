Tav, il senato francese vuole dare priorità alle linee ferroviarie esistenti

I senatori francesi vorrebbero "congelare per quindici anni il finanziamento di nuovi progetti di linee ad alta velocità" per "dare priorità alla modernizzazione delle reti esistenti". Lo ha stabilito un gruppo di lavoro della commissione Finanze in un rapporto pubblicato giovedì 29 settembre. Progetti come la linea ad alta velocità tra Bordeaux e Tolosa, Limoges e Poitiers, Montpellier e Perpignan appaiono "investimenti eccessivi" e la loro costruzione "merita di essere rinviata". Per quanto riguarda i grandi progetti al di sopra dei 100 milioni di euro e decisi prima del 2014, tra cui il tunnel della Tav Torino-Lione (di cui abbiamo parlato recentemente qui) verrà avviata una controperizia da parte della commissione generale per gli investimenti.

Il debito delle ferrovie francesi

La Torino-Lione, ambiziosa e controversa