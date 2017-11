Il Sudafrica revoca il divieto alla vendita di corno di rinoceronte

In Sudafrica è stata presa una decisione discussa, per alcuni è un notevole passo indietro nella protezione di uno degli animali più carismatici e minacciati del pianeta, il rinoceronte, mentre per altri un provvedimento necessario. La Corte suprema del Sudafrica ha infatti dichiarato legale la vendita interna di corna di rinoceronte, revocando il precedente divieto del 2009 e respingendo il ricorso del governo che mirava a mantenere il divieto.

La revoca del divieto del 2009

La liberalizzazione favorirà il contrabbando

Esultano gli allevatori

Mutilare i rinoceronti ne favorirà la sopravvivenza?