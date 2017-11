Il vero costo dei pomodori

La schiavitù è stata abolita dalla Camera degli Stati Uniti il 31 gennaio del 1865, eppure esiste ancora. Ne è una prova il film documentario Food Chains, diretto da Sanjay Rawal e narrato da Forest Whitaker, che racconta la storia di un gruppo di braccianti agricoli in Florida, veri e propri schiavi moderni. Se guardando il film vi chiedeste se il ritmo è stato velocizzato, no, sono le mani dei raccoglitori che si muovono così velocemente per raccogliere i 480 chili di pomodori all’ora richiesti.