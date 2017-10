Il 29 novembre si assegnano i Green Awards 2012

Quest'anno i Green Awards vengono consegnati il 29 novembre nella cornice della Triennale di Milano, in concomitanza con l'inaugurazione della mostra fotografica di Conai (sponsor della manifestazione assieme a E.ON) e di un convegno che vede la partecipazione di Marco Roveda. Istituiti per rendere un giusto tributo a quanti, nonostante la crisi, hanno scelto di investire nell'ambiente e nello sfruttamento responsabile delle risorse, i Green Award possono essere un'occasione ideale per capire quali sono i progressi fatti finora e quali i margini di sviluppo sul tema della difesa dell'ambiente, anche nel campo dell'economia, dell'innovazione, del lavoro. Le 7 categorie in gara che determinano l'ambito di attribuzione dei riconoscimenti finali sono: - People: personaggi che si sono distinti per l'impegno 'eco' - Invenzione: premio al genio creativo e alla capacità di sviluppare idee innovative per la realizzazione di soluzioni e prodotti eco-friendly -Tecnologia: soluzioni tecnologiche che consentono una riduzione dei consumi energetici e ambientali - Cultura: libri, film, mostre, opere teatrali che hanno arricchito e diffuso la cultura green - Food: piccoli produttori che sono stati in grado di proporre e attuare 'grandi' soluzioni per tutelare e valorizzare le risorse alimentari - Comune: riconoscimento all'amministrazione pubblica di una città che ha promosso le iniziative più virtuose in chiave ambientale - Scatto Green: le foto sul tema ecologia scattate dai lettori. Oltre a queste categorie, E.ON metterà a disposizione un premio speciale - lo E.ON Energia Award' - assegnato alle aziende che nel corso del 2012 si sono distinte nel campo dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili. Appuntamento a Milano - e naturalmente online su LifeGate.it - per scoprire i nomi dei premiati.