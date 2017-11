Il coltan, maledetto minerale del futuro

Ricercatissimo per le applicazione dell'industria elettronica e aeronautica, il coltan è un minerale formato da ossido di tantalio e da ossido di niobio associati. Il tantalio viene utilizzato per le sue proprietà dielettriche: aumenta la capacità dei condensatori, nei circuiti elettrici più sofisticati, come quelli dei telefonini: migliora le prestazioni delle batterie. Viene anche utilizzato nelle leghe ad alta resistenza per fabbricare motori e pezzi particolari nell'industria aeronautica. Il coltan viene estratto nel Congo, nelle zone della Repubblica democratica controllate dai ribelli. Essi, permettendone l'estrazione, ricevono un introito destinato a finanziare l'acquisto di armi per poter continuare a combattere. Il Congo infatti dal 1998 è territorio di una guerra civile. Da una parte il governo di Kinshasa sostenuto dai soldati di Zimbawe, Angola e Namibia, dall'altra i ribelli sostenuti da Uganda, Ruanda e Burundi. Il Congo quindi è in preda a una straziante guerra che ne dilania le forze e le risorse, mentre potentati economici stranieri lavorano per proseguire lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali del territorio. Dove vada poi a finire il coltan estratto, non è ancora chiarissimo. Le ipotesi plausibili rimandano alla Germania, al Sudafrica e al Kazakhstan.