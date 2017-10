La felicit

Il Costa Rica è uno dei paesi più felici e attivi nella lotta ai cambiamenti climatici. L'esempio da seguire per costruire un'economia people-planet-profit in armonia con la natura.

Questo in una frase quanto emerso dall'incontro "Il mercato dei Carbon Credit. L'esperienza del progetto Impatto Zero® e il successo della collaborazione tra Italia e Costa Rica" tenutosi giovedì 18 novembre alla fiera Greenergy. Tra i relatori c'erano l'ambasciatore del Costa Rica in Italia insieme a una delegazione ufficiale del Paese centroamericano, il Prof. Dario Sonetti nonché coordinatore delle Guardie Ecologiche Volontarie di Modena, il fondatore di LifeGate Marco Roveda e Simone Molteni, responsabile del progetto Impatto Zero®.

Lo scopo dell'incontro è stato quello di fare il punto sull'ormai quasi decennale collaborazione tra i diversi protagonisti del progetto Impatto Zero®. E i risultati esposti dimostrano come questa collaborazione sia un grande successo. Oltre 725.000 ettari di territorio riforestato dal 1987 ad oggi, di cui 3000 ettari grazie a LifeGate. Un incremento percentuale notevole delle aree ricoperte da piante, nel rispetto della biodiversità del paese: nel 1940 il Costa Rica era coperto da aree boschive per il 75 per cento del suo territorio, ma la deforestazione selvaggia ha fatto crollare questa cifra fino al 21 per cento.

Oggi, dopo l'adozione di leggi finalizzate a invertire tale tendenza e grazie al contributo di partner locali (Fonafifo) e internazionali, il Costa Rica è tornato ad essere verde per oltre la metà della propria superficie: 51,4 per cento nel 2005. E le previsioni parlano di un ulteriore +4 per cento oggi.

Queste le cifre del successo, quindi. Ma che conseguenze ha avuto tale esperienza in Italia? Tutte le aziende (oltre 700 pari 320 milioni di prodotti) che hanno collaborato con Impatto Zero® hanno ridotto l'impatto dei propri prodotti. Una delle caratteristiche principali, infatti, è quella di non fornire alibi alle aziende. Lo scopo non è pagare per poter inquinare, bensì aumentare la propria efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2. Solo ciò che non si può limitare, viene compensato tramite la piantumazione di alberi e piante autoctone, nel rispetto della biodiversità.



Il Costa Rica come esempio da seguire per trovare l'armonia con la natura. LifeGate il vostro partner per raggiungerla.