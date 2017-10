Quanto costa non affrontare i cambiamenti climatici

I cambiamenti climatici incidono sull'economia globale, con un conto di 400 mila morti e 1200 miliardi di dollari di danni ogni anno. Lo afferma il rapporto 'Climate Vulnerability Monitor', preparato dall'Ong Dara e commissionato dal Forum Climate Vulnerable, un partenariato di 20 paesi in via di sviluppo minacciati dai cambiamenti climatici. Lo studio, presentato oggi a New York in occasione del Climate Vulnerable Forum, analizza l'impatto umano ed economico su 184 paesi nel periodo tra il 2010 e il 2030: carestie, inondazioni e altri effetti dei riscaldamento globale hanno un impatto pari all'1,6% del Pil mondiale; nei paesi in via di sviluppo, in particolare, i danni all'agricoltura si riflettono in un numero maggiore di morti per malnutrizione e malattie legate alla mancanza di cibo. "Entro il 2030 - si legge nel rapporto - il peso sul Pil mondiale raddoppierà, arrivando al 3,2%, mentre per i paesi meno sviluppati l'incidenza sarà dell'11%. Ma anche le economie sviluppate saranno colpite, con gli Usa che perderanno il 2% del prodotto interno lordo".