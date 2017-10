Il Festival Internazionale del Film di Roma

Il Festival Internazionale del Film di Roma, per il quarto anno, sceglie di puntare i riflettori sul tema della sostenibilità ambientale rinnovando l'adesione al progetto Impatto Zero® di LifeGate. Grazie a Ricola, sponsor ambientale del Festival, le emissioni di CO2 generate dall'organizzazione della manifestazione (oltre un milione di Kg) saranno ridotte e compensate con crediti di carbonio provenienti da interventi di creazione e tutela di foreste in crescita in Bolivia e Madagascar: oltre un milione e centomila metri quadrati di foreste. L'analisi d'impatto ambientale eseguita da LifeGate ha consentito di calcolare le emissioni di CO2 generate dal Festival, considerando gli aspetti organizzativi della manifestazione, i materiali impiegati, l'energia elettrica utilizzata, la mobilità dello staff e del pubblico, nonché il materiale promozionale prodotto. Una scelta che assume un valore ancor più importante alla luce del quinto rapporto sul clima dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc), presentato recentemente a Stoccolma, che ha evidenziato come il riscaldamento globale sia un fenomeno "inequivocabile" e causato dalle attività dell'uomo. La riduzione delle emissioni di anidride carbonica deve diventare una priorità non solo per i governi, ma anche per le aziende e le organizzazioni. Fondamentale quindi l'impegno del Festival Internazionale del Film di Roma, non solo per i risultati concreti in termini ambientali, ma anche per il messaggio di sostenibilità che ancora una volta si appresta a dare a tutto il mondo. "Ricola torna nuovamente nella Capitale per dichiarare contemporaneamente il suo amore per il cinema e per l'ambiente. Dopo la resa ad Impatto Zero® del Festival Internazionale del Film di Roma nel 2012, la partecipazione al Riff 2013 e all'Isola del Cinema 2013, Ricola non può mancare al Festival Internazionale del Film di Roma. Il nostro obiettivo è far conoscere ad un pubblico sempre più consistente la bontà delle eccellenze Ricola a base di erbe: caramelle e tisane, e con l'esperienza fatto l'anno scorso sono certo che l'edizione 2013 del Festival sarà un altro grande evento" afferma Luca Morari, general manager Divita srl, che distribuisce Ricola in Italia. Ricola è un'azienda familiare che da più di 80 anni produce specialità a base di erbe officinali naturali, provenienti da coltivazioni biologiche nelle montagne svizzere. Nel tempo, l'azienda ha aderito ad una gestione sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ecologico. LifeGate affianca da anni Ricola in Italia in un processo di valorizzazione delle caratteristiche sostenibili dell'azienda. Molte le iniziative speciali a Impatto Zero® promosse da LifeGate e affiancate dall'azienda svizzera: "Talenti per Natura", contest per giovani promesse della musica italiana, "Passengers" prima trasmissione radio realizzata da un mezzo ibrido - oltre a diverse edizioni dell'evento, realizzato al Parco Sempione di Milano, per celebrare la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Ricola ha reso a Impatto Zero® l'evento, entrato nel Guinness dei Primati, "La tisana più grande del mondo" (2008) contribuendo alla creazione e tutela di oltre 5.800 mq nel Parco del Ticino e l'edizione 2012 del "Festival Internazionale del Film di Roma" mediante crediti di carbonio generati da interventi di creazione e tutela di oltre 1.650.0000 mq in Bolivia. Aderendo, inoltre, al progetto "Ambasciatore Impatto Zero®", Ricola si è impegnata a diffondere i valori della sostenibilità sia internamente che ai propri clienti e fornitori, impegnandosi direttamente nell'azione di sensibilizzazione.