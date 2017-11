Il fiume diventa una persona

La tribù Whanganu Iwi è sempre stata legatissima al proprio fiume, il Whanganui, il terzo per lunghezza della Nuova Zelanda. Da più di cent'anni la comunità indigena chiedeva un riconoscimento per la sua protezione e ora l'ha ottenuto: il fiume è diventato una persona, secondo l'accordo costituito dal governo della Nuova Zelanda e dalla tribù. L'accordo rientra nell'ambito dei negoziati del Trattato di Waitangi, firmato nel 1840 dal rappresentante della corona inglese, il capitano William Hobson e da quaranta capi tribù Maori dell'Isola del Nord, che proteggeva gli interessi e le proprietà dei Maori. Nel tempo però sono state commesse numerose violazioni e le tribù hanno perso diritti e territori. Il Ministro neozelandese per i negoziati del Trattato di Waitangi, Christopher Finlayson, ha salutato con entusiasmo il riconoscimento giuridico del corso d'acqua, sottolineando che "l'accordo che riconosce lo status del fiume come 'Te Awa Tupua' (un ecosistema integrato, in lingua maori) e il rapporto inestricabile degli Iwi con il fiume è un passo importante verso la risoluzione delle ingiustizie storiche ed è importante a livello nazionale ". Finalmente il fiume è diventato a tutti gli effetti un componente della tribù.