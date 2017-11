Il futuro dell’uomo…

Alcuni indizi ci sono. Le "guerre per l'acqua" nelle regioni povere; le reti dei pescatori che ritornano vuote; le stagioni che "non sono più quelle di una volta" e gli uragani sempre più frequenti ed intensi... Indizi. Ma ci sono anche le prove. Scientifiche. Si sa dell'impennata della CO2 nell'atmosfera negli ultimi cinquant'anni, si sa dell'impiego scriteriato dell'acqua e delle risorse naturali, proprio di una società (non certo d'una cultura) disattenta ai limiti della natura e ai moniti degli scienziati. Ora ne parla l'ONU, che ha promosso la più grande ricerca mondiale per valutare lo stato degli ecosistemi e delle risorse naturali e individuare le possibilità di azione per un futuro sostenibile. Possibilità che esistono e che richiedono la partecipazione di tutti. E ne parliamo anche noi. Sabato 9 settembre, alle ore 10 al SANA, Bologna, si tiene l'incontro 'Verso una finanziaria più Verde. Il mondo della produzione, lo sviluppo economico, la conservazione dell'ambiente' con interventi di Alfonso Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente, Monika Zurek - Millennium Ecosystem Assessment (Onu), Modus e... Simone Molteni, Impatto Zero - LifeGate. "Giorno per giorno il pianeta presenta il conto e più che mai diventa urgente che gli scienziati si facciano ascoltare - scrive su Modus Pilar de Oliveira - Se le informazioni scientifiche sugli ecosistemi sono la premessa per migliorare le scelte dei governi, occorre costruire un ponte tra la comunità scientifica e tutti i soggetti che possono contribuire al cambiamento". Cioè, tutti noi. Questo è il punto di partenza del Millennium Ecosystem Assessment, l'iniziativa lanciata cinque anni fa dalle Nazioni Unite. Eccone i risultati, in breve, come li ha riassunti e anticipati Modus.