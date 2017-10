Il G8 delle sorprese

Italia, Francia e Germania, in accordo con Canada e Giappone, non hanno avuto dubbi. Il cambiamento climatico è in atto, la scadenza degli accordi presi a Kyoto, cioè il 2012, è vicina ed è necessario pensare, subito, al da farsi. La riduzione delle emissioni di gas serra è stata una delle tematiche più dibattute durante tutta la sessione del G8 di Heiligendamm, in Germania, tenutasi tra il 6 e l'8 giugno scorso. Con importanti aperture da parte di Russia e soprattutto Stati Uniti che fanno ben sperare. Bush - che non ha mai voluto firmare il Protocollo di Kyoto e che non ha sottoscritto il documento redatto durante l?ultimo G8 - ha dovuto dichiarare che "prenderà in seria considerazione" la proposta dei Paesi UE, Giappone e Canada: ovvero ridurre del 50%, entro il 2050, le emissioni di anidride carbonica in atmosfera rispetto al 1990. L'obiettivo è quello di limitare il riscaldamento globale, facendo in modo di non superare i 2 gradi centigradi rispetto all'era preindustriale, come già consigliato dagli ultimi rapporti IPCC. Il nuovo atteggiamento del presidente americano prepara il terreno per gli accordi post-Kyoto, di cui si parlerà alla conferenza di Bali del prossimo dicembre e che dovranno essere definiti entro il 2009, sotto l'egida dell'ONU. A questo proposito, sarà fondamentale il coinvolgimento di Paesi con economie emergenti quali Cina, India, Messico, Brasile e Sudafrica, ormai tra i maggiori produttori di CO2 del pianeta, nonché il dibattito sullo sviluppo delle nuove tecnologie e relativi settori industriali. Insomma, a Bali l'ONU riprende a parlare di clima con nuove, ottime basi. Ma basterà per migliorare la salute della Terra?