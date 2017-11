Peter Levi, il giardino luminoso del re angelo

Peter Levi, gesuita e raffinato classicista, parte per l'Afghanistan con un compagno d'eccezione, Bruce Chatwin, nomade irrequieto. E' il 1969 e il giovane viaggiatore inglese non ha ancora scritto nessuno dei libri che lo renderanno famoso. Però ha viaggiato in molti paesi. L'incontro tra i due avviene a Kabul da dove ha inizio un itinerario fra realtà e leggenda, fra ciò che è stato e ciò che rimane intorno ai luoghi che hanno alimentato nel corso del tempo le fantasie, le ansie e le aspettative di viaggiatori intrepidi affascinati dalla cultura afghana. Peter Levi e Bruce Chatwin sembrano incarnare i due volti dell'irrequietezza umana: studioso curioso ed erudito il primo, narratore appassionato il secondo, entrambi sulle tracce di un'intuizione, entrambi in fuga dalla quotidianità occidentale. Il libro: "il giardino luminoso del re angelo", Enaudi