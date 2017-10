Il messaggio dallo spazio: “Consumiamo un Pianeta e mezzo”

"Abbiamo un solo pianeta. Da qui riesco a vedere l'impronta dell'umanità, tra cui gli incendi delle foreste, l'inquinamento atmosferico e l'erosione del suolo e delle coste", ha detto l'astronauta Kuipers nel lancio del rapporto durante la sua seconda missione nello spazio. "Mentre ci sono pressioni insostenibili sul pianeta, abbiamo la possibilità di salvare la nostra 'casa', non solo per il nostro beneficio, ma, soprattutto, per le generazioni a venire". Un appello accorato, una prospettiva unica che si può avere solo quando si guardano le cose da un'altra angolazione o, meglio, da 400 km dalla superficie terrestre. I numeri La relazione 2012 del WWF sul Pianeta è stata prodotta in collaborazione con la Zoological Society di Londra,il Global Footprint Network e l'Agenzia Spaziale Europea (ESA). Calcoli non certo facili, ma qualcuno li ha fatti: dei 12 miliardi di ettari globali Gha (ovvero la capacità che i sistemi naturali hanno di produrre risorse biologiche utilizzabili dagli esseri umani) disponibili, noi ne utilizziamo 18,2 miliardi complessivi per una quota procapite di 2,7 Gha. In Italia superiamo addirittura la media mondiale con un consumo annuale di ben 2,5 Pianeti e una quota pro capite di 4,5 Gha. Siamo sempre in debito. Deforestazione e degrado forestale da sole sono responsabili del 20% delle emissioni globali di CO2 provocate dall'uomo, incluse le perdite dai terreni forestali. E' stato calcolato che per limitare il riscaldamento medio globale sotto ai 2°C di temperatura media mondiale rispetto ai livelli pre-industriali sarà necessaria una riduzione delle emissioni di oltre l'80% rispetto al picco previsto. I 5 punti del WWF 1. Proteggere e ripristinare i processi ecologici fondamentali, necessari per la sicurezza delle risorse alimentari, idriche ed energetiche. 2. Produrre meglio per abbassare l'impronta ecologica e riportarla nei limiti ecologici. 3. Consumare meglio, cambiando i modelli alimentari e riducendo gli alimenti sprecati dalle popolazioni più ricche. 4. Riorientare i flussi finanziari. Meglio mantenere e investire nei capitali naturali che spesso non vengono valutati affatto. 5. Gestire equamente le risorse, rimanendo entro la capacità rigenerativa di un solo Pianeta. E' necessario anche migliorare gli standard sanitari ed educativi e creare piani efficaci di sviluppo economico. E se ci fosse rimasto poco tempo?