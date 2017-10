Il numero verde di “Rolling Stone”

In ballo, c'è sempre l'essere i "primi", i "pionieri". Il rock E' stato il genere pioniere di un nuovo modo di vivere la vita. "Rolling Stone" ne incarna anche in Italia contenuti, storia, leggenda. La cover di "Rolling Stone" di dicembre è di Luciano Ligabue, su sfondo verde. E segue il solco tracciato dal tour di Ligabue (appunto a Impatto Zero) e da Rolling Stone Usa (che da diversi mesi è totalmente "carbon free"), decidendo di stampare un giornale eco-sostenibile. Ecco cosa significa, concretamente. Che dopo aver calcolato quanta CO2 viene prodotta per realizzare un numero della rivista, si riforesta con Impatto Zero un'area bastante a riassorbire quest'impatto ambientale. "Ci sembra un atto dovuto - ha detto Tommaso Vincenzetti, Edizioni Quadratum - per ottenere risultati diffusi evidentemente è necessario sensibilizzare la coscienza ambientale e quindi l'etica dei singoli. I media in generale, e i giornali in particolare (visto il processo produttivo che comportano), credo abbiano la responsabilità di non rimanere indifferenti di fronte a simili sollecitazioni". Rolling Stone fa piantare 18.700 mq di foresta in Costa Rica. La voce in copertina Le ottomila persone che ognuna delle sere delle 14 date sold-out tifano per quest'artista che "è come se nelle sue canzoni commentasse alla moviola il senso dei sentimenti e della vita, con un'efficacia descrittiva spoglia che contrasta poi la veste musicale e le energiche bordate rock". Ligabue fa piantare 153.000 mq di foresta in Costa Rica per compensare le emissioni di anidride carbonica. In concerto la colonna sonora di questa scelta è è 'Eppure soffia', omaggio a Pierangelo Bertoli che trasforma un'energica ballata di lotta in un delicato pezzo sull'ambiente. Impatto Zero E' un progetto di LifeGate, il primo in Italia che concretizza il Protocollo di Kyoto. Ridurre e compensare le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera è urgente. Impatto Zero funziona così. Con un metodo scientifico, calcola l'impatto in CO2 (di una rivista, di un tour); determina l'area verde necessaria a riassorbire tutta quella CO2 (un albero ne assorbe da 7 a 10 kg all'anno) e la individua in riserve selezionate; la vincola e la riqualifica. L'intera filiera ha la certificazione di processo Bios.