Il peso dei danni: non solo lacrime e sangue

Il 1999 fu "annus horribilis" per le catastrofi naturali nel mondo in termini di vittime (oltre 105.000) e costi (il valore dei danni superò i 100 miliardi di dollari, mentre secondo i calcoli della Swiss Re, le compagnie di assicurazione pagarono un totale di 28,6 miliardi di dollari). Nel XX° secolo solo per le alluvioni vi furono oltre 9 milioni di morti e nel periodo 1971-95 la Croce rossa calcolò ben 200.000 vittime nel solo Bangladesh, con una popolazione complessiva coinvolta da questi disastri pari ad oltre 1,5 miliardi di persone. Con l'inizio del nuovo millennio le cose, se possibile, sono peggiorate: in questo breve periodo oltre 500 disastri hanno provocato circa 10.000 morti, 200 milioni di persone colpite, 70 miliardi di dollari di danni, con la Cina che è balzata in testa a questa poco invidiabile classifica. Per non citare i danni provocati in Europa centrale dall'ultima alluvione dell'agosto 2002, che ha inciso per oltre l'1% del PIL della sola Germania. L'Italia non è da meno: in media durante l'ultimo decennio si sono spesi ogni anno oltre 3.500 milioni di euro per affrontare le emergenze idrogeologiche, con risultati che non hanno risolto il problema. Il grosso di queste risorse (oltre l'85%) è servito per tamponare e ripristinare i danni e meno del 15% è stato investito per rafforzare in termini preventivi il territorio circostante. Tra l'altro dei circa 1800 milioni di euro previsti nell'ultimo quadriennio per interventi di difesa e assestamento territoriale, solo il 40% sono stati spesi. Soluzioni. E' necessario utilizzare subito le risorse economiche a disposizione e con una nuova ripartizione degli investimenti, da destinarsi alla riforestazione estesa soprattutto in aree montane, alla creazione di casse di espansione e golene aperte per i fiumi, ad accordi (es. con gli agricoltori) per la piccola manutenzione diffusa del territorio, ad un aumento del monitoraggio ambientale a livello locale. Si tratta di azioni poco costose (e poco eclatanti) ma che consentirebbero di risparmiare migliaia di milioni di euro già nell'immediato futuro.