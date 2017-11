Il premio ‘Un bosco per Kyoto 2010′ a Marco Roveda

Mercoledì 26 gennaio 2011 Un'intera giornata per celebrare il rispetto della natura e la necessità di difenderla, cercando il modo per impedire, ritardare o proteggersi dal caos climatico e dall'inquinamento. Nella splendida cornice della Protomoteca del Campidoglio, a Roma, alle ore 10 si parte con una tavola rotonda tra scienziati ed esperti in cambiamenti climatici, coordinata dal decano dei divulgatori scientifici Piero Angela. La giornata prosegue con l'attribuzione dei premi agli enti, comuni, province, regioni, alle amministrazioni territoriali italiane che si sono distinte nella tutela dell'ambiente naturale e nel risparmio energetico. A seguire, un Premio Speciale alla memoria di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, ucciso dalla camorra per il suo grande impegno civile e ambientalista. Nel pomeriggio Accademia Kronos premia l'impegno di Balázs Hamar, Presidente del "Club Oscar" e rappresentante permanente affari agricoli presso la FAO e le intuizioni e le proposte di Marco Roveda, Fondatore e Presidente di LifeGate, scelto come esempio di una nuova imprenditoria etica e sostenibile. La rassegna prosegue con la premiazione dei vincitori della prima edizione del Festival Internazionale "Musicambiente" tenutosi al Teatro Ariston di Sanremo sotto l'egida di Accademia Kronos, che ha coniugato ad altissimi livelli l'impegno ambientale con la musica e la cultura. L'intera giornata è accompagnata da performance di musica e danza e, come ormai consuetudine, viene conclusa con la declamazione di un testo poetico: per quest'anno è stata scelta la poetessa Marcia Teophilo, candidata al Premio Nobel per la Letteratura, che presenta un suo particolare omaggio all'Amazzonia. Il 2011 è il sesto anno che si celebra il premio internazionale "Un Bosco per Kyoto". Un riconoscimento nato sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e sponsorizzato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare. Nei suoi 6 anni di vita "Un Bosco per Kyoto" ha riconosciuto meritevoli di questo premio personaggi di rilievo internazionale, capi di Stato, sindaci di comuni virtuosi italiani ed europei, scienziati e ambientalisti seri. Tra gli ultimi premiati in ordine di tempo per i loro impegni nei confronti dell'ambiente, il nostro presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il presidente Americano Barack Obama. Chi ha beneficiato del riconoscimento in oggetto nelle passate edizioni. Albo d'oro dei riconoscimenti internazionali di 'Un Bosco Per Kyoto' in ordine di assegnazione (dal 2006 al 2010, Roma, Campidoglio. - Nora Jounblatt (2006) Libano - per aver piantato un milione di cedri del Libano - Silvana Kuhtz (2007) Austria - per aver elaborato un modello matematico sull'evoluzione del clima sulla Terra - Atef Hamdy (2007) Egitto - per i suoi studi relativi al riscaldamento del Mediterraneo - Presidente del Costarica (2007) - il Costa Rica protegge oltre il 25% del proprio territorio naturale - Ministro dell'Ambiente del Costa Rica (2008) - per la politica di tutela delle foreste pluviali - Ministro dell'Ambiente della Svezia (2008) - per la politica di salvaguardia ambientale - Ministro dell'Ambiente della Finlandia (2008) - per l'istituzione di una nuova grande riserva naturale - Angela Merkel (2008) Cancelliere Germania - per la decisione di abbassare le emissioni di CO2 nell'atmosfera di oltre il 20% - Ministro Ambiente del Congo di Brazzaville (2008) - per aver realizzato un grande parco naturale alle foci del fiume Congo - Sindaco di Valencia (2008) Spagna - per aver realizzato una delle più grandi centrali solari d'Europa - Catherine Grèze (2008) Responsabile studi cambiamenti climatici dei Verdi Francesi - Marcia Teophilo (2008) Brasile - poetessa che sta dedicando la propria vita a sostegno delle popolazioni Indios - Tomasz Bovecki ( 2009) Rettore Università di Varsavia - per aver attivato corsi di laurea di tutela della biodiversità - Josef Proll (2009) Vice Cancelliere Austriaco - per aver promosso iniziative di tutela dei boschi alpini - Ministro dell'Ambiente dell'Islanda (2009) - per la politica di incentivazione dell'energia geotermica in contrapposizione a quella inquinante del carbone e del petrolio - Cardinale Tarcisio Bertone (2009) Città del Vaticano - per aver reso autonomo dall'energia tradizionale l'auditorium Paolo VI attraverso il fotovoltaico e per aver incentivato la nascita di boschi in varie parti del Mondo - Plinio Leite de Encarnaçao (2009) Brasile - per aver realizzato, con l'aiuto di 6 tribù Indios un parco naturale di oltre 300.000 ettari in Amazzonia - Ibrahim Matar (2009) Palestina - per aver piantato 10.000 alberi in Palestina - Barack Obama (2009) - per la sua politica ambientalista in USA - Helga D. Kromp- Kolb (2010) Vienna - per i suoi studi sull'evoluzione del global change a livello planetario Cos'è Un Bosco per Kyoto È un premio internazionale assegnato ogni anno a personalità scientifiche e politiche che più delle altre si sono distinte nella difesa dell'ambiente e della qualità dell'aria nel loro Paese. In particolare il riconoscimento viene assegnato per chi ha adottato o pubblicizzato sistemi per il risparmio energetico e per la riduzione di gas serra nell'atmosfera. Il premio ogni anno viene assegnato a Roma, presso la prestigiosa sala della Protomoteca in Campidoglio. Il premio viene consegnato dal Ministro all'Ambiente Italiano o da altre personalità di valore internazionale. Il 26 gennaio 2011 la cerimonia di Un Bosco Per Kyoto si svolgerà sempre al Campidoglio di Roma dalle ore 10 alle 17,30.