Il primo negozio dove non si vende CO2

Inaugurato a Jesi in provincia di Ancona, Zew Store (Zero Emission Way Store), il primo eco-store dedicato alla vita a basse emissioni di CO2. Ideato e realizzato da Energy Resources, gruppo italiano attivo nel settore delle energie rinnovabili e della sostenibilità, apre l'era dei negozi promotori di uno stile di vita consapevole e "decarbonizzato". All'interno dello spazio espositivo vi è una vera e propria concessionaria dedicata alla mobilità elettrica: si potranno acquistare e toccare con mano scooter, biciclette a pedalata assistita, veicoli commerciali e supercar elettriche come la Tesla Roadster.