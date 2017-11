Il radon, un gas naturale ma pericoloso

Il gas ha origine dal radio per decadimento radioattivo (il nucleo instabile tende a liberarsi di alcune particelle) con emissione di radiazioni ionizzanti. E' la principale e la più comune fonte radioattiva alla quale siamo esposti. Le sue radiazioni ionizzanti possono alterare la struttura del DNA delle cellule, provocando così mutazioni genetiche.

L'O.M.S. ha inserito il gas in un elenco di 75 sostanze da ritenersi "sicuramente cancerogene".



In edilizia hanno rilievo le emissioni dal suolo e dai materiali impiegati nella costruzione.

Così sono a rischio i vani interrati o a diretto contatto con il terreno, generalmente i piani bassi.

Lombardia e Lazio sono le due regioni che presentano i livelli medi di radon più alti in tutta Italia.



Il gas infiltrato può essere fermato con semplici accorgimenti tecnici come la ventilazione, l'isolamento con piattaforme in cemento, la chiusura delle fessure (vie di fuga) e la ricopertura dei materiali con particolari intonaci. Identificarlo, quantificarne la presenza e allontanarlo è in genere semplice e ha costi accettabili.



Il decreto legge 241 del 2000 impone, seguendo le direttive Europee, che si eseguano adeguati controlli e vengano rispettati i limiti negli ambienti di lavoro rispetto alle sorgenti naturali di radiazioni (radon). I controlli sono obbligatori nei luoghi di lavoro sotto il livello del suolo, nei posti pubblici come scuole, cinema, asili, terme e stabilimenti, nei luoghi dove si svolgono attività estrattive e nei posti di lavoro con particolari caratteristiche e che possono esporre i lavoratori a prodotti del decadimento del radon.