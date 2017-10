Il territorio italiano e il suo governo. Indirizzi per la sostenibilit

Il territorio italiano è caratterizzato da ricchissima biodiversità, naturalità diffusa, identità e bellezza dei paesaggi. Mai come oggi è evidente che ciò costituisce un grandissimo valore, sia in termini strettamente naturali che più ampiamente in termini economico-ambientali.

Oggi questo territorio è investito da grandi processi di trasformazione: come interpretare ed intervenire in questi processi per orientarli verso la sostenibilità? Come tutelare e come valorizzare gli elementi di pregio? Quali sono i principali fattori di pressione e di rischio?

Un gruppo di esperti di differenti discipline (biologia, ecologia, idrogeologia, urbanistica, mobilità, pianificazione territoriale) coordinati da Edo Ronchi, ha elaborato indirizzi per le linee fondamentali dell'assetto del territorio italiano: indirizzi nei quali si sperimenta un approccio multidisciplinare e transdisciplinare, spesso invocato per superare approcci riduttivi e inadeguati, ma assai poco praticato.

L'obiettivo è quello di arrivare a una valutazione ambientale strategica - fondata sui principi di sostenibilità, di prevenzione e di precauzione - che aiuti a gestire le trasformazioni del territorio del nostro paese. E in questa direzione va convogliato l'impegno delle diverse istituzioni della Repubblica (Stato, Regioni, Province e Comuni), secondo la nuova articolazione delle loro competenze, perché si arrivi a individuare e definire in modo condiviso le linee fondamentali per il governo delle qualità del territorio italiano.

Il curatore.

Edo Ronchi è presidente dell'Istituto Sviluppo Sostenibile Italia. Ha coordinato gli interventi degli autori Luigi Boitani, Rosalinda Brucculeri, Vito Copertino, Irene Di Girolamo, Roberto Gambino, Sandro Pignatti, Riccardo Rifici, Maria Rosa Vittadini, Manlio Vendittelli.