Torna il concorso “Immagini per la Terra”

L'ong ambientalista Green Cross Italia, che da oltre 20 anni promuove l'iniziativa con il patrocinio delle più alte cariche dello Stato e da quest'anno anche in collaborazione con il ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca, ha infatti prorogato la scadenza per l'invio degli elaborati. Questa edizione del concorso, che ha per titolo "Inizia da te: l'acqua", è un appello a diventare consapevoli della necessità di modificare i propri stili di vita e di consumo e un richiamo al senso di responsabilità, che può manifestarsi attraverso la realizzazione di azioni collettive e individuali volte a salvaguardare l'ambiente. Nel 2013, Anno internazionale della cooperazione sull'acqua proclamato dall'Onu, Green Cross Italia chiede agli studenti delle scuole e ai loro insegnanti di impegnarsi in un percorso didattico e di approfondimento sulle risorse idriche. Gli istituti partecipanti sono chiamati ad andare a scuola di acqua: dalla quantità disponibile sulla Terra ai problemi connessi al suo sfruttamento e ai cambiamenti climatici, dagli accordi internazionali alla politica nazionale. E poi l'arduo compito di scoprire e mettere in atto i comportamenti virtuosi del risparmio idrico, a cominciare dalla scelta dei prodotti che hanno una ridotta "impronta idrica", l'indicatore che consente di calcolare la quantità di acqua necessaria per produrre un oggetto o un alimento. L'ong premierà le migliori idee e azioni per la tutela e la valorizzazione del bene comune. Tra i criteri usati per la selezione da parte degli esperti della giuria ci sono il grado d'innovazione dei percorsi didattici seguiti e il livello di coinvolgimento degli studenti. Per i ragazzi vincitori ci sarà, inoltre, la possibilità di essere ricevuti e premiati dal presidente della Repubblica in persona.