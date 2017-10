Impact investing. Come guadagnare tutelando ambiente e diritti

Guadagnare denaro è l’obiettivo di ogni investitore. Per farlo, però, non è necessario scendere a compromessi sul piano etico. Al contrario, si possono centrare i propri obiettivi facendo del bene a sé stessi, all’ambiente e al prossimo. La finanza responsabile permette infatti di evitare di finanziare progetti o aziende le cui attività possono rappresentare una minaccia, ad esempio, per la conservazione di un habitat naturale o per i diritti dei lavoratori.

L'impact investing consente di sostenere i progetti e le aziende migliori

Spinta fondamentale dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite

L'#impactinvesting séduit de plus en plus d’investisseurs mais doit encore se structurer, par @conce1 https://t.co/1jsKQHJa5e — Novethic (@Novethic) 21 luglio 2017

Il nodo dei criteri per valutare gli investimenti a impatto positivo