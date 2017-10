Impact investing, 9 investitori su 10 ne sono soddisfatti

L’impact investing, che rappresenta la frontiera più innovativa e per certi versi “coraggiosa” nella grande famiglia degli investimenti sostenibili, continua a crescere. In quantità e, soprattutto, in qualità. Parola degli investitori, che promuovono gli investimenti a impatto quasi all’unanimità. I dati arrivano dall’edizione 2017 della ricerca annuale condotta dal Global Impact Investing Network (Giin).

Come è stato realizzato lo studio sull’impact investing

Where do investors allocate #impinv capital? GIIN Annual Survey shows diversity in sectors: https://t.co/vlHZSgFdi7 pic.twitter.com/jatwoH0yHK — GIIN (@theGIIN) 19 maggio 2017

114 miliardi di dollari “a impatto”

La finanza responsabile è promossa all’unanimità

Un settore maturo