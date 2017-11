Impatto Zero

Si tratta di un progetto di sola tutela, che non prevede la compensazione della CO 2 . Il luogo, per la precisione, è la Riserva Naturale Privata 'El Pantanoso', che si estende per 5000 ettari nella riserva Unesco della Biosfera delle Yungas, gestita da La Torbiera Società Zoologica. Al suo interno troviamo una numerosa popolazione animale: 300 specie di uccelli e oltre 80 specie di mammiferi, centinaia di anfibi, rettili, pesci invertebrati.

Ma perché un progetto slegato dalla compensazione? I motivi sono molti. In primis, la salvaguardia della diversità biologica animale e vegetale - oggetto, quest'anno, di particolare attenzione, visto che il 2010 è stato dichiarato dall'ONU Anno internazionale della biodiversità.

La tutela della riserva El Pantanoso garantisce inoltre una protezione permanente dell'area dalla deforestazione, la possibilità di finanziare studi scientifici sulla biodiversità animale e vegetale della zona (sono ad esempio state create "trappole fotografiche" notturne per gli animali) e di organizzare corsi di sensibilizzazione e formazione della comunità locale per uno sviluppo sostenibile del luogo.

Un altro modo, per Impatto Zero® e LifeGate, di creare consapevolezza.



Per saperne di più e adottare un'area della riserva.