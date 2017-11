In armonia con la foresta, lontani dalla “civiltà”

È una piccola comunità, composta da circa duecento persone che vive al confine tra Brasile e Perù. Vivendo isolati dal resto del mondo il loro stile di vita è rimasto ancorato alla tradizione. Vivono in capanne, dette malocas, e il loro sostentamento viene dalla terra: caccia e piccole coltivazioni di noci, mais e banane. Il merito di questa scoperta dalla grande rilevanza antropologica è di un gruppo di ricercatori del Brazil Indian's protection agency. Un'organizzazione governativa che ha lo scopo di proteggere e preservare le tribù indigene brasiliane. I ricercatori sono venuti a conoscenza della possibile esistenza della tribù dopo aver esaminato immagini satellitari della valle Javari. Le foto rivelavano piccoli "buchi" nella foresta. La conferma è arrivata lo scorso aprile, sorvolando la regione è stato avvistato il piccolo insediamento. "Per confermare questa scoperta sono necessari anni di attente ricerche", sostiene il coordinatore della spedizione Fabrizio Amorim, "a seguito di precise norme volte a proteggere le tribù isolate". Per preservare la tribù l'Indian National Foundation (Funai) non ha intenzione di rendere pubbliche le coordinate relative alla sua posizione. Il contatto con la cosiddetta "civiltà" è spesso deleterio per le comunità isolate. I tempi di Cortès e dei conquistadores che compievano genocidi di popoli considerati inferiori sono finiti, ma i missionari esistono ancora e cultura e tradizioni locali rischiano di esserne soggiogate. Le minacce per le popolazioni indigene non vengono solo dalla cultura dominante. Industria mineraria e del legname, pesca, caccia e agro pastorizia sono gli altri fattori che mettono in pericolo la sopravvivenza degli indigeni nonostante il loro isolamento geografico. In luoghi remoti del pianeta, nei quali la civiltà non è riuscita ad estendere la propria influenza, vivono diverse tribù isolate. Oltre la metà sono concentrate in Brasile e Perù. Si tratta sempre di esigui gruppi di persone, di rado superano il centinaio di individui. Fiona Watson, responsabile delle campagne che Survival International conduce in Brasile, lancia l'allarme: "Queste popolazioni sono uniche: una volta sparite lo saranno per sempre".