In Borraccia: l?acqua po(r)tabile parte da Milano

Questi i capisaldi della nuova campagna In Borraccia, appena inaugurata a Milano e presentata alla bottega Chico Mendes.

Grazie al censimento di fontanelle.org ci si rende conto di quanto a Milano e dintorni sia facile rifornirsi di acqua potabile. L'idea è semplice: l'acqua di rete della città è di ottima qualità ed è accessibile a tutti. Allora perché non dire basta alle bottigliette di plastica- che inquinano e costano- e scegliere la borraccia come contenitore pratico, ecologico da portarsi in borsa?



Il progetto In Boraccia è nato dall'incontro tra il mensile Altreconomia e l'agenzia ViaggieMiraggi, che promuove il turismo responsabile. Insieme a Legambiente Turismo, fontanelle.org, Chico Mendes Altromercato è nata questa nuova campagna per promuovere l'utilizzo di acqua di rete e ridurre l'impatto sull'ambiente delle bottiglie di plastica.



Le borracce, presentate in anteprima alla bottega Chico Mendes, sono realizzate dall'azienda svizzera SIGG, che le produce, in alluminio riciclabile, da oltre un secolo. Sono pratiche, sicure, ecologiche, riutilizzabili all'infinito e il prezzo varia dai 15 ai 19 euro circa. La vera sfida, ora, è farle diventare un oggetto non solo comodo, ma anche alla moda, carino e trendy.



Alla presentazione di In borraccia, per sciogliere ogni dubbio sulla bontà dell'acqua potabile della città, la responsabile del laboratorio di Metropolitana Milanese, Angela Manenti, ha confermato l'ottima qualità dell'acqua di Milano: "È molto buona, sottoposta a 250 000 controlli l'anno, conforme a tutti i parametri previsti dalla legge e si trova facilmente distribuita dalle 418 fontanelle sparse in città"- ha spiegato.



L'Assessore all'Ambiente del Comune di Milano, Paolo Massari, ha sottolineato come la campagna sia positiva non solo per l'intento ma anche perché concreta in quanto "fornisce ai cittadini strumenti e informazioni per utilizzare al meglio le risorse".



Non resta che scegliere una delle borracce, in vendita in esclusiva nelle botteghe Chico Mendes, e buttare una volta per tutte le bottigliette di plastica.