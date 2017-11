In onda, con Al Gore! (a Impatto Zero!)

Si intitola ?Conversazione con Al Gore? il primo programma televisivo a Impatto Zero nel palinsesto della pay-tv italiana: uno speciale della durata di 20 minuti circa che va in onda su SKY Cinema Mania alle 20.30 del 3 aprile, con repliche per tutto il mese sulle varie reti del network, fino al 22, data dell?Earth Day, ovvero la giornata internazionale della terra che si celebra da 37 anni. Quest?anno ancora più sentita grazie al successo e agli Oscar tributati ad Al Gore e al suo documentario ?Una scomoda verità?.

Nella lunga intervista l?ex vicepresidente Usa spiega le ragioni della sua ormai trentennale campagna contro il surriscaldamento del pianeta, confluite in numerosi libri e nello straordinario film che ha realizzato insieme al giovane regista Davis Guggenheim: una allarmante denuncia dell?emergenza ambientale che molto presto ci troveremo a fronteggiare, montata come un avvincente (ma molto realistico) disaster-movie.

Anche lo Speciale di Sky (realizzato da Michele Sancisi, prodotto da Paola Rigamonti e montato da Semira Belkhir) segue una trama un po? thriller, indagando sulle intenzioni del senatore democratico americano: ciò che infatti molti si chiedono ora è se Al Gore coglierà l?occasione di questa grande popolarità ritrovata per ricandidarsi alle presidenziali del 2008, facendo concorrenza ad Hillary Clinton e Barack Obama.

Nell?intervista Gore non si sbottona su questo punto, ma tocca svariati argomenti, tra cui anche le sue passioni cinematografiche, le amicizie hollywoodiane con attori sensibili al problema come Leonardo Di Caprio e Cameron Diaz, che quest?anno sono stati orgogliosi di annunciare, insieme a lui, la prima Notte Oscar a basso impatto ambientale.

Inoltre Gore anticipa le sue prossime iniziative: un nuovo libro, una serie di concerti rock che si terranno in estate e una Tivù, chiamata ?Current Tv?, che si propone di democratizzare il rapporto tra media e pubblico raccogliendo nel suo palinsesto molti contributi degli stessi utenti. E naturalmente con un?anima tutta verde.

Redazione Ambiente