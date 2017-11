Incendi e denaro: una stretta relazione

Dal rapporto sugli incendi boschivi realizzato dal Corpo Forestale dello Stato su incarico del Governo e presentato dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Gianni Alemanno, emerge che il 60% degli incendi boschivi che si verificano in Italia sono di origine dolosa, quindi eventi nati dalla deliberata volontà di appiccare un fuoco. Un dato in costante aumento. In aumento anche gli incendi di origine colposa che si sono attestati intorno al 35%. Quasi invariati gli incendi di origine naturale (1,1%) e quelli accidentali (0,5%). Chi da fuoco a un bosco per il 70,4% delle volte lo fa per la ricerca di un profitto e per il 25% per manifestazioni di protesta, risentimenti e insensibilità verso il bosco. Solo il 4,6% degli incendi dolosi rimangono senza un movente. Tra le cause relative alla ricerca di un profitto quella prevalente è da attribuirsi alla creazione o rinnovazione del pascolo. Seguono: il tentativo di recuperare terreni per l'agricoltura a spese del bosco, gli incedi causati per attivare contributi comunitari, incendi provocati dal bracconaggio e incendi provocati per questioni occupazionali connesse agli operai assunti dalle Regioni e dagli Enti locali. Nell'ambito delle cause colpose quella prevalente deriva da attività agricole seguita dagli incendi provocati dai mozziconi di sigaretta e da fiammiferi. Più contenuto appare il fenomeno nelle aree protette. Ciò è dovuto principalmente all'attenuazione dei dissensi contro i vincoli imposti nei territori protetti e a seguito di una più intensa attività di vigilanza da parte del personale del Corpo Forestale dello Stato impiegato in queste aree. Secondo il Ministro Alemanno una linea guida operativa è sostituire la cultura dell'emergenza con quella della manutenzione ordinaria. Con la conseguenza che gli interventi sul bosco vengano realizzati anche dai privati ai quali appartiene il 66% del patrimonio boschivo. Alla Pubblica Amministrazione dovrebbe rimanere una funzione dell'assistenza tecnica per favorire le relazioni tra il proprietario e il bosco. In tal senso l'ultima Finanziaria ha dato un segnale importante, prevedendo detrazioni fiscali IRPEF del 36% a favore dei privati che attivano misure di salvaguardia e manutenzione dei boschi non solo contro gli incendi, ma come elementi importanti nella corretta gestione del territorio e nella difesa del suolo da alluvioni e dissesti idrogeologici. Sempre secondo il Ministro Alemanno "occorre rivedere i tipi di contratto con i quali vengono assunti gli operai degli Enti Locali addetti alla cura dei boschi. Anche in questo settore bisogna operare scelte strategiche prevedendo, per esempio, incentivi in assenza di incendi. Dobbiamo garantire l'applicazione della legge che impedisce il cambio delle destinazioni d'uso dei boschi colpiti da incendi. Per debellare definitivamente questo fenomeno è importante la partecipazione diretta dei cittadini. In questa chiave di lettura va letto l'apporto prezioso del volontariato del quale bisognerà migliorare la selezione, la formazione e il coordinamento".