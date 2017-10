India, anche le piantagioni di tè certificate violano i diritti dei lavoratori

La coltivazione e produzione di tè in India dà lavoro a più di 3,5 milioni di persone e rappresenta più del 31 per cento del mercato globale, un dato secondo solo alla Cina. Le condizioni di lavoro nella piantagioni di tè sono da sempre state degradanti e pericolose, come mostra il documentario della Bbc del 2015 The real cost of a cuppa, il vero costo di una tazza di tè.

Piantagioni di tè, un bicchiere mezzo vuoto

La precarietà del lavoro

Salari e straordinari

Attrezzatura personale di sicurezza

Libertà di associazione

Riconosciamo che si stanno facendo progressi nel settore del tè in India, ma c’è ancora molto da fare e noi siamo impegnati con i nostri fornitori e partner come Rainforest alliance per migliorare gli standard di lavoro, di sicurezza e degli alloggi. Grazie alla nostra esperienza sappiamo che è soltanto attraverso un dialogo aperto con tutte le parti coinvolte che riusciremo unire le forze per iniziare un nuovo capitolo nella trasformazione dell’industria del tè in India.