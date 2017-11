Indigeni boliviani premiati alla Cop 21 per aver ridotto la deforestazione

Il parco nazionale Madidi, in Bolivia, è considerata l’area che ospita la maggiore biodiversità del pianeta. Nella grande varietà di ecosistemi del parco, che si estende per 19mila chilometri quadrati, trovano riparo oltre 200 specie di mammiferi, 12mila piante e l’11 per cento delle specie di uccelli del mondo.