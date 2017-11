L’Indonesia perde 2 miliardi l’anno in foreste

L'Indonesia ha perso due miliardi di dollari solo nel 2011 a causa della deforestazione illegale e della cattiva gestione del suo patrimonio forestale. Il dato è stato calcolato dall'organizzazione non governativa americana Human Rights Watch prendendo in considerazione i numeri forniti dal governo e dalle aziende relativi alle tasse non riscosse a causa delle attività illegali e ai sussidi internazionali negati per non aver rispettato gli accordi. Le aziende prese in considerazione sono quelle del settore della carta e della lavorazione del legno che, tra diritti di concessione e tasse per la riforestazione, hanno fatto incassare all'Indonesia solo 300 milioni di dollari nel 2011. "È una stima al ribasso" ha dichiarato Emily Harwell, autrice principale del rapporto "The dark side of green growth: human rights impacts of weak governance in Indonesia's forestry sector" pubblicato a luglio. Il calcolo che porta ai due miliardi di dollari persi non include tutto il legno venduto in modo illegale e i relativi abusi a livello di diritti umani che questa attività comporta. Tanto per fare un paragone, si tratta di una perdita economica superiore alla cifra che il governo indonesiano stanzia ogni anno per il sistema sanitario nazionale (1,4 miliardi di dollari). Il rapporto fa particolare riferimento all'accordo che l'Indonesia ha stretto a settembre con l'Unione europea e che dovrebbe contribuire a combattere la deforestazione illegale attraverso l'imposizione di un'etichettatura sui prodotti che contengono legno affinché venga certificata la loro provenienza legale. Un accordo, però, che non tiene conto del fatto che anche la deforestazione autorizzata dal governo viola i diritti delle comunità locali e non contiene nessuna norma per contrastare la corruzione che regna al momento del rilascio delle licenze. Non è un caso che l'Indonesia occupi la posizione numero 118 nella lista dei 176 paesi analizzati nel 2012 dall'indice sulla corruzione stilato da Transparency International. Un ultimo riferimento va alla promessa di donazione pari a un miliardo di dollari fatta dalla Norvegia all'Indonesia nel 2010 per contrastare il cambiamento climatico attraverso politiche volte alla riduzione del tasso di deforestazione e alla lotta al degrado del suolo. Una promessa che, di questo passo, rischia di non poter essere mantenuta.