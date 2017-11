Indonesia, alcune foreste sono state restituite agli indigeni, ma ancora non basta

Loro non hanno mai avuto dubbi, abitano quelle foreste da generazioni e hanno sempre chiamato “casa” quei luoghi. Ora però è stato messo nero su bianco, il presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, ha infatti rinunciato al controllo su nove aree forestali abitate da comunità indigene, riconoscendo dunque il loro diritto di vivere in quel territorio. Il provvedimento segue un’analoga decisione del governo che nel dicembre del 2016 aveva riconosciuto i diritti di altre comunità di nativi verso le loro foreste ancestrali. Il riconoscimento di tali diritti, tanto necessario quanto tardivo, è in linea con una decisione della Corte costituzionale dell'Indonesia che nel 2013 ha rimosso le foreste abitate tradizionalmente dai popoli indigeni dal controllo statale. Per decenni i nativi hanno assistito impotenti al massacro delle loro foreste, devastate da deforestazione, miniere, piantagioni, acquacoltura e turismo di massa, ora finalmente qualcosa sta cambiando, anche se le promesse fatte dal governo alle comunità locali sono ancora lontane dall’essere mantenute.

Agli indigeni le loro foreste

Ancora non basta

Sovranità al popolo (?)