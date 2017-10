Inghilterra. Parte la rivoluzione su due ruote

“Vogliamo una rivoluzione su due ruote”, ha annunciato David Cameron, dopo aver presentato l'ambizioso piano per incentivare l'uso della bici in Inghilterra. Più di 100 milioni di euro (94 milioni di sterline), per migliorare le piste ciclabili già esistenti o per tracciarne di nuove. Investimento che verrà suddiviso tra le maggiori città inglesi e quattro parchi nazionali. Si tratta del più grande piano di sviluppo per la mobilità su due ruote di sempre per la nazione d'Oltremanica, che prevede di prendere ad esempio Paesi come Germania e Olanda, leader della mobilità su due ruote. La parte più consistente andrà a Manchester, che riceverà 20 milioni di sterline, per migliorare e costruire 30 chilometri di piste ciclabili e per introdurre zone a 30 km/h in centro. I quattro parchi nazionali che riceveranno una quota di 17 milioni saranno il Peak District, il Dartmoor National Park, il South Downs National Park e il New Forest National Park. Con questo ingentissimo investimento, l'Inghilterra prende una netta posizione per quanto riguarda la mobilità sostenibile, proponendosi come futuro Paese più ciclabile d'Europa.