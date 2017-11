La sostenibilit

InterfaceFLOR è un'azienda specializzata nella produzione di pavimentazione tessile modulare. La sede centrale si trova ad Atlanta, USA. E con il claim "Mission Zero", presenta anche in Italia il proprio programma ambientale, grazie al quale punta ad arrivare, entro il 2020, ad avere un impatto praticamente nullo sul pianeta.



"Per noi è importante continuare a fare business - afferma Neel Bradham, Senior Vice-President Sales Marketing di Interface - ma con un valore aggiunto. E questo valore è proprio la sostenibilità. Scegliere un nostro prodotto è come scegliere tra una Prius e una Lexus: cerco sempre un'ibrida, ma punto al top della gamma".



L'azienda quest'anno ha raggiunto un primato europeo, ottenendo la Dichiarazione Ambientale di Prodotto per i pavimenti tessili. Ciò significa che per anni è stato analizzato il Life Cycle Assessment (LCA), per misurare l'impatto ambientale dei prodotti e dei processi. La Dichiarazione Ambientale di Prodotto è una sofisticata etichetta, che elenca tutti i componenti e il grado di impatto ambientale attraverso il suo ciclo vitale; questo comprende tutto, dall'energia al consumo di materiale, fino alla produzione di scarti ed emissioni.



"Siamo stati i primi al mondo - continua Bradham - a ricevere questa certificazione come tipologia di prodotto. E per ottenerlo abbiamo dovuto investire in tecnologie nuove ed innovazione".



I dati raggiunti infatti parlano chiaro: riduzione dell'80% degli scarti destinati alla discarica grazie ad una tecnologia di taglio proveniente direttamente dai laboratori della NASA. Ottanta per cento in meno di utilizzo d'acqua nella produzione. Riduzione del 44% delle emissioni di gas serra. Un esempio su tutti è certamente lo stabilimento di Scherpenzeel, in Olanda, che utilizza energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili.



"La nostra è una visione circolare del ciclo di vita del prodotto - spiega Neel Bradham - il 36% delle materie prime usate per la manifattura dei prodotti sono infatti riciclate o basate su materiali bio. Vogliamo arrivare ad eliminare il concetto stesso di rifiuto, che diventa così risorsa".



Per usare una metafora del fondatore dell'azienda, Ray Anderson: "Il viaggio verso la sostenibilità è come scalare una montagna più alta dell'Everest; difficile sì, ma con un piano accurato e attento, non impossibile".