Rob Hopkins, iniziative locali per cominciare a cambiare

Un incontro per capire cosa sono le città di transizione (Transition town) e cosa si intende per resilienza applicata alle comunità locali si è svolto giovedì 13 marzo presso il centro congressi della Fondazione Cariplo, a Milano. Protagonista della "lezione" è stato Rob Hopkins, ex insegnante di permacultura e fondatore, nel 2006, del movimento Transition network. Il primo esperimento di città di transizione è stato realizzato a Totnes, una piccola comunità che si trova nel Devon, nel Regno Unito. Da quel momento, il movimento è cresciuto sbarcando negli Stati Uniti, in Giappone, in Nuova Zelanda e arrivando anche in Italia con gruppi in oltre trenta comuni, soprattutto nella provincia di Bologna. Gli abbiamo fatto qualche domanda per capire il significato di alcuni termini come resilienza che potrebbero diventare le prossime "parole chiave" per chi si occupa di sostenibilità.

