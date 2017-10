Sorpresa: banche e fondi vogliono raddoppiare gli investimenti responsabili

Buone notizie: i gestori e i proprietari di azioni e altri prodotti finanziari hanno spiegato di essere pronti a raddoppiare, nei prossimi due anni, i propri investimenti compatibili con l’ambiente e rispettosi delle esigenze sociali delle popolazioni nei cui confronti incidono. A spiegarlo è il rapporto intitolato “Great Expectations: ESG - what's next for asset owners and managers”, che ha sondato le strategie dei cosiddetti “investitori istituzionali”, ovvero di quelle società (ad esempio banche, fondi d’investimento, compagnie d’assicurazione) che effettuano considerevoli investimenti in maniera sistematica e cumulativa. Coloro, in altre parole, che muovono le quantità più importanti di denaro nel mondo della finanza.

“Sterzata sugli investimenti nei prossimi anni”

Il nodo della coerenza in materia di sostenibilità