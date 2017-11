Investire per l’infanzia: tocca (anche) alle imprese tutelare i minori

In un mondo in cui la bandiera della globalizzazione positiva è stata ammainata e sostituita dalla politica dei muri, “se ci sono dei soggetti che possono sostenere una globalizzazione dei diritti umani non sono certo i governi, quanto la società civile e il mondo delle imprese”. Le parole sono quelle del professor Paolo De Stefani, del Centro diritti umani dell’Università di Padova; il concetto è quello alla base dell’incontro sugli ‘Investitori per l’infanzia’, organizzato alla Camera dei deputati nell’ambito della Settimana dell’investimento sostenibile e responsabile: sono le stesse imprese oggi ad essere chiamate a promuovere i diritti umani (quelli dell’infanzia nello specifico, ma non solo), iniziando a considerarli non più un ostacolo ma un patrimonio verso lo stesso sviluppo aziendale. Come? Per esempio rispettando le convenzioni esistenti, e rendendosi per questo più trasparenti, pulite e dunque appetibili agli investitori. Tweet riguardo #SettimanaSRI

168 milioni di bimbi lavoratori

Un obiettivo del millennio